Fór á kostum gegn stórliðinu

Selfyssingurinn Janus Daði Smárason átti stórleik fyrir ungverska liðið Pick Szeged er það sigraði París SG, 31:29, á heimavelli í Meistaradeild Evrópu í handbolta í kvöld.
Landsliðsmaðurinn gerði sér lítið fyrir og var markahæstur í sínu liði með sjö mörk og þá gaf hann einnig flestar stoðsendingar eða fimm.
Barcelona gerði góða ferð til Zagreb í Króatíu og vann RK Zagreb 32:25. Viktor Gísli Hallgrímsson kom lítið við sögu í marki Barcelona.
Barcelona og Pick Szeged eru bæði með fjögur stig eftir þrjá leiki.