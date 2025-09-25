Íþróttir | Handbolti | mbl | 25.9.2025 | 19:00

Fór á kostum gegn stórliðinu

Janus Daði Smárason átti stórleik.
Janus Daði Smárason átti stórleik. mbl.is/Birta Margrét

Selfyssingurinn Janus Daði Smárason átti stórleik fyrir ungverska liðið Pick Szeged er það sigraði París SG, 31:29, á heimavelli í Meistaradeild Evrópu í handbolta í kvöld.

Landsliðsmaðurinn gerði sér lítið fyrir og var markahæstur í sínu liði með sjö mörk og þá gaf hann einnig flestar stoðsendingar eða fimm.

Barcelona gerði góða ferð til Zagreb í Króatíu og vann RK Zagreb 32:25. Viktor Gísli Hallgrímsson kom lítið við sögu í marki Barcelona.

Barcelona og Pick Szeged eru bæði með fjögur stig eftir þrjá leiki.

