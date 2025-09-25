Íþróttir | Handbolti | mbl | 25.9.2025 | 15:30

Fyrsti leikurinn í þrjú og hálft ár

Darri Aronsson í leik með Haukum fyrir nokkrum árum.
Darri Aronsson í leik með Haukum fyrir nokkrum árum. mbl.is/Óttar

Handknattleiksmaðurinn Darri Aronsson mun í kvöld leika sinn fyrsta leik í að verða þrjú og hálft ár þegar hann spilar með Haukum gegn Íslands- og bikarmeisturum Fram í úrvalsdeildinni.

Darri spilaði síðast í úrslitakeppni Íslandsmótsins með Haukum í maí árið 2022. Um sumarið gekk hann til liðs við Ivry í Frakklandi en spilaði ekki einn einasta leik vegna þrálátra og erfiðra meiðsla.

Í Hauka eftir þriggja ára martröð
Frétt af mbl.is

Í Hauka eftir þriggja ára martröð

Í samtali við Handkastið staðfesti Darri að hann verði í leikmannahópnum hjá Haukum þegar liðið heimsækir Fram í Úlfarsárdalinn í kvöld, en leikurinn hefst klukkan 19.30.

Reiknar Darri með því að koma fyrst um sinn inn í vörnina hjá Haukum en að möguleg þátttaka í sóknarleiknum velti á því hvernig líkaminn bregst við.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ferðamenn hundsa rautt viðvörunarljós Verðbólga eykst á milli mánaða Útsláttur í tengivirki olli rafmagnsleysinu Styður bókun 35 og treystir niðurstöðu Hæstaréttar
Fleira áhugavert
Alvotech hyggst reisa stórhýsi á Granda „Menn voru bara lamdir fyrir framan okkur“ „Markmiðið að skapa sundrungu og hræða okkur“ Verðbólga eykst á milli mánaða