Fyrsti leikurinn í þrjú og hálft ár

Handknattleiksmaðurinn Darri Aronsson mun í kvöld leika sinn fyrsta leik í að verða þrjú og hálft ár þegar hann spilar með Haukum gegn Íslands- og bikarmeisturum Fram í úrvalsdeildinni.
Darri spilaði síðast í úrslitakeppni Íslandsmótsins með Haukum í maí árið 2022. Um sumarið gekk hann til liðs við Ivry í Frakklandi en spilaði ekki einn einasta leik vegna þrálátra og erfiðra meiðsla.
Í samtali við Handkastið staðfesti Darri að hann verði í leikmannahópnum hjá Haukum þegar liðið heimsækir Fram í Úlfarsárdalinn í kvöld, en leikurinn hefst klukkan 19.30.
Reiknar Darri með því að koma fyrst um sinn inn í vörnina hjá Haukum en að möguleg þátttaka í sóknarleiknum velti á því hvernig líkaminn bregst við.