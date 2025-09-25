Haukar sigruðu tvöföldu meistarana

Fram tók á móti Haukum í 4. umferð Íslandsmóts karla í handbolta í kvöld og lauk leiknum með sigri Hauka 32:27. Eftir leikinn er Fram með 4 stig en Haukar með 6 stig.
Gríðarlegt jafnræði var á með liðunum í fyrri hálfleik þó að Fram hafi verið í því hlutverki að komast alltaf yfir. Munurinn varð aldrei meiri en tvö mörk en Haukar fengu fjölmörg tækifæri til að komast yfir eftir að hafa jafnað leikinn ítrekað. Það verður að segjast eins og er að Haukar fóru ofboðslega illa með dauðafærin sín í fyrri hálfleik.
Mikið var um brottvísanir í fyrri hálfleik og voru þeir Þráinn Orri Jónsson, Jón Ómar Gíslason og Magnús Öder Einarsson allir með tvær brottvísanir hver í fyrri hálfleik.
Í stöðunni 11:11 fengu Haukar víti og eitt af nokkrum tækifærum sínum til að komast yfir í fyrsta sinn í leiknum. Þá kom Breki Hrafn Árnason í markið hjá Fram og varði vítaskot Hauka. Fram komst yfir í stöðunni 12:11 og Haukar jöfnuðu í stöðunni 12:12. Þá varði Aron Rafn Eðvarðsson í næstu sókn Fram.
Haukar fengu tækifæri til að komast yfir tvær sóknir í röð en Breki Hrafn einfaldlega lokaði markinu og afþakkaði fleiri mörk frá Haukum í fyrri hálfleik. Fram náði hins vegar að skora tvívegis áður en fyrri hálfleik lauk og var staðan að honum loknum 14:12 fyrir Íslandsmeistarana.
Dánjal Ragnarsson var með 4 mörk í fyrri hálfleik líkt og Ívar Logi Styrmisson sem skoraði þrjú af sínum fjórum mörkum úr vítaskotum. Breki Hrafn Árnason var með stórkostlega innkomu í fyrri hálfleik og varði 5 skot, þar af eitt víti.
Skarphéðinn Ívar Einarsson skoraði 3 mörk líkt og Freyr Aronsson sem skoraði eitt af mörkum sínum úr víti. Aron Rafn Eðvarðsson varði 7 skot í fyrri hálfleik fyrir Hauka.
Haukar byrjuðu á því að jafna í leikinn í seinni hálfleik. Var það í stöðunni 15:15. Haukar gátu síðan enn einusinni komist yfir í stöðunni 16:16 en það tókst ekki.
Það tókst hinsvegar í stöðunni 17:17 þegar Sigurður Snær Sigurjónsson kom Haukum yfir í stöðunni 18:17. Má segja að þetta hafi verið ákveðin kaflaskil því upp frá þessu skapaðist sigur Haukar. Haukar komust síðan aftur yfir í stöðunni 19:18 fyrir Hauka en Fram jafnaði jafnóðum.
Framarar jöfnuðu leikinn í 20;20 og komust síðan 21:20 yfir á nýjan leik. Haukum tókst að jafna í stöðunni 21:21 og komast 22:21. Haukar náðu tveggja marka forskoti í stöðunni 24:22 og 11 mínútur til leiksloka. Þá tók Einar Jónsson leikhlé fyrir Fram og fór yfir málin með sínum mönnum.
Haukar náðu þriggja marka forskoti sem var sá mesti í leiknum fram að þessu í stöðunni 25:22. Það næsta sem gerist er að Haukar fá víti í stöðunni 26:24. Breki Hrafn varði vítið í innkast. Boltinn berst til Einars Jónssonar þjálfara Fram sem kemur boltanum aftur inn á með fætinum. Dómararnir mátu það þannig að um ásetning hafi verið að ræða og hann hafi sparkað boltanum inn á. Mjög harður dómur sem hafði mikil áhrif á framhaldið því
Haukar gengu á lagið og náðu 5 marka forskoti í stöðunni 29:24 eftir nokkrar frábærar markvörslur hjá Aroni Rafni Eðvarðssyni. Að auki skoraði Aron frábært mark þvert yfir völlinn í tómt mark Fram og ætla ég að segja að það hafi verið náðarhöggið fyrir lið Fram í þessum leik.
Dánjal Ragnarsson skoraði 7 mörk fyrir Fram og varði Breki Hrafn Árnason 6 skot, þar af 2 víti og Arnór Máni Daðason varði 3 skot.
Skarphéðinn Ívar Einarsson skoraði 8 mörk fyrir Hauka og varði Aron Rafn Eðvarðsson 14 skot í markinu.
|FH
|1:1
|Valur
|Eftir daufan fyrri hálfleikurinn var mikið fjör í þeim síðari! Blikar geta orðið Íslandsmeistarar í kvöld!Leik lokið
|Þróttur R.
|3:2
|Víkingur R.
|2:2- 90+3. Kayla Rollins stekkur hæst allra eftir aukaspyrnu og skallar boltann í fjærhornið.Kayla Rollins (Þróttur R.) skorar
|Breiðablik
|1:2
|Stjarnan
|1:2 - STJARNAN ER AÐ KOMAST YFIR! Birna Jóhanndóttir skýtur Stjörnunni í 2:1 eftir frábært spil. Nú þurfa Blikar tvö til að tryggja sér titilinn!Birna Jóhannsdóttir (Stjarnan) skorar