Sigurmark tveimur sekúndum fyrir leikslok

Afturelding er áfram með fullt hús stiga eftir fjóra leiki í úrvalsdeild karla í handbolta en Mosfellingar sigruðu ÍR með minnsta mun, 37:36, í kvöld.
Ágúst Ingi Óskarsson skoraði sigurmark Aftureldingar þegar tvær sekúndur voru eftir en Jökull Böndal hafði jafnað rétt á undan. ÍR er enn þá með aðeins eitt stig og í ellefta og næstneðsta sæti.
Afturelding var með frumkvæðið í fyrri hálfleik og var sjö mörkum yfir þegar skammt var eftir af honum, 20:13. ÍR-ingar neituðu að gefast upp en fóru þrátt fyrir það tómhentir úr leiknum.
Mörk ÍR: Bernard Kristján Owusu Darkoh 10, Jökull Blöndal Björnsson 9, Baldur Fritz Bjarnason 6, Eyþór Ari Waage 5, Óðinn Freyr Heiðmarsson 3, Elvar Otri Hjálmarsson 2, Patrekur Smári Arnarsson 1.
Varin skot: Ólafur Rafn Gíslason 8.
Mörk Aftureldingar: Ihor Kopyshynskyi 9, Árni Bragi Eyjólfsson 7, Kristján Ottó Hjálmsson 6, Ágúst Ingi Óskarsson 4, Harri Halldórsson 4, Oscar Sven Leithoff Lykke 4, Ævar Smári Gunnarsson 2, Þorvaldur Tryggvason 1.
Varin skot: Sigurjón Bragi Atlason 14.