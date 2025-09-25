Þess vegna er ég kominn hingað

Gunnar Magnússon þjálfari Hauka var kampakátur með sigur á Fram í Íslandsmóti karla í handbolta í kvöld. Með sigrinum eru Haukar með 6 stig eftir 4 umferðir og á ágætis siglingu í deildinni. Spurður út í leikinn sagði Gunnar þetta:
„Það er erfitt að biðja um eitthvað meira en tvö stig og 5 mörk í plús. Frábær seinni hálfleikur í mjög köflóttri frammistöðu. Ég var alls ekki ánægður með fyrri hálfleikinn en mjög ánægður með þann seinni. Gott að koma hingað og taka öll stigin, Haukaliðið hefur ekkert gert það oft.“
Byrjum á fyrri hálfleiknum. Endið hann tveimur mörkum undir. Það sem ég vil helst spyrja út í er allur þessi fjöldi dauðafæra sem Haukar klikka á ásamt því að ykkur var fyrirmunað að loka á línusendingar og línumann Fram. Hvað fór úrskeiðis?
„Heilt yfir vorum við bara ekki á staðnum. Ég var mjög óánægður með andleysið í liðinu. Við vorum skrefinu á eftir Fram í öllum aðgerðum og með klaufaleg brot. Ég var bara mjög pirraður út í liðið eftir fyrri hálfleikinn. Það vantaði bara öll gæði hjá okkur í hauslausum fyrri hálfleik.
Þetta er hlutur sem við erum að vinna í og vitum af. Við þurfum að vera stöðugri því við sýndum það í seinni hálfleik hvað í okkur býr. En við þurfum að eyða þessu normi sem felst í andleysi og getuleysi og við erum að vinna í því að ná upp betri stöðugleika.“
Fjórir leikir eru búnir og þið eruð með 6 af 8 mögulegum stigum í deildinni. Næsti leikur er á móti Val í deildinni. Miðað við frammistöðuna í seinni hálfleik, geta þá Haukamenn ekki verið bjartsýnir á góðan árangur í þeim leik?
„Jú, við getum unnið öll lið en við höfum líka sýnt það að við getum tapað fyrir öllum liðum. En þetta verður hörkurimma. Við erum að fara að spila tvo leiki við Val á stuttum tíma í bæði bikar og deild. Tvö góð lið að mætast í tveimur hörkuleikjum og það verður gaman að fara inn í þá viku. Núna þurfum við bara að minnka þessar sveiflur og undirbúa okkur fyrir leikina á móti Val.“
Þú færð nýjan leikmann inn í hópinn þegar Darri Aronsson kemur inn. Hvernig líst þér á hann?
„Mér líst frábærlega á hann. Hann kom með sterka innkomu í seinni hálfleik. Hann kom með mikla ákefð og leiðtogahæfni og líf. Vörnin var frábær með hann inni á vellinum. Við erum að trekkja hann upp hægt og rólega. Hann er búinn að vera með okkur núna í tvo mánuði og við tökum eitt skref í einu og það er þolinmæðisstarf að koma honum í stand. En það mun muna um hverja mínútu sem hann getur hjálpað okkur inni á vellinum.“
Einar Jónsson sagði hér áðan að Haukar væru með besta lið landsins í dag að hans mati. Ertu sammála hans orðum?
„Já, ég hef mikla trú á mínu liði. Þess vegna er ég kominn hingað. Þess vegna var ég svona pirraður í fyrri hálfleik að sjá jafn góða leikmenn og þeir spila svona undir getu. Og þegar trúin á leikmennina er svona mikil þá verða vonbrigðin eftir því þegar leikmenn eru ekki að standa sig. En við höfum verk að vinna enn þá og langt frá þeim stalli sem við viljum vera á en ég hef mikla trú á þessu liði og þess vegna er ég hér,“ sagði Gunnar í samtali við mbl.is.