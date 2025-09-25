Valsmenn sannfærandi gegn nýliðunum

Valur vann öruggan heimasigur á nýliðum Selfoss, 31:25, í 4. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í kvöld.
Valur er með sex stig eftir fjóra leiki og í öðru sæti. Selfoss er með þrjú stig í sjöunda sæti.
Selfoss var með eins marks forskot í hálfleik, 14:13, en Valsmenn voru töluvert sterkari í seinni hálfleik og sigldu öruggum sex marka sigri í höfn.
Mörk Vals: Magnús Óli Magnússon 8, Agnar Smári Jónsson 5, Daníel Montoro 3, Þorgils Jón Svölu Baldursson 3, Daníel Örn Guðmundsson 3, Allan Norðberg 2, Gunnar Róbertsson 2, Dagur Árni Heimisson 2, Andri Finnsson 2, Viktor Sigurðsson 1.
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 14.
Mörk Selfoss: Hannes Höskuldsson 10, Anton Breki Hjaltason 3, Jason Dagur Þórisson 3, Elvar Elí Hallgrímsson 2, Tryggvi Sigurberg Traustason 2, Valdimar Örn Ingvarsson 1, Gunnar Kári Bragason 1, Jónas Karl Gunnlaugsson 1, Alvaro Mallols Fernandez 1, Dagur Rafn Gíslason 1.
Varin skot: Alexander Hrafnkelsson 8.