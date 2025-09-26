Hrannar Guðmundsson þjálfari Stjörnunnar í úrvalsdeild karla í handbolta var kampakátur eftir sigur Stjörnunnar á FH í kvöld. Stjarnan vann leikinn með fimm marka mun 28:23.
Hrannar, þetta var frábær sigur hjá ykkur í kvöld?
„Geggjaður sigur, ógeðslega flott frammistaða hjá okkur og ég er hrikalega stoltur af okkur.“
Frábær seinni hálfleikur hjá ykkur, hverju breyttuð þið í hálfleik?
„Mér fannst fyrri hálfleikurinn líka mjög flottur hjá okkur. Við vorum að fá okkur klaufaleg mörk og fórum bara yfir það. Líka þegar við vorum að taka glórulausar ákvarðanir, þá keyrðu þeir í bakið á okkur og refsuðu.
Við reyndum að skrúfa fyrir það, og hlaupa til baka. Þá varð vörnin okkar mjög góð og Siggi (innskot blaðamanns: Sigurður Dan Óskarsson markvörður Stjörnunnar) frábær fyrir aftan.“
FH-ingar skora aðeins níu mörk í seinni hálfleik, þú hlýtur að vera ánægður með varnarleikinn og markvörsluna hjá þínum mönnum?
„Algjörlega. Vörnin var bara gjörsamlega frábær og Siggi líka í markinu.“
Þetta hlýtur að gefa ykkur kraft fyrir framhaldið.
„Já, já, það er bara næsti leikur og allt það sko. Næsti leikur er úti á móti Þór sem er einn erfiðasti útileikurinn, þannig að við þurfum bara að koma vel gíraðir í þann leik, ekki spurning.“
Hver eru ykkar markmið í vetur?
„Við ætlum okkur lengra en í fyrra, en það er ennþá bara september og við tökum bara einn leik í einu, en við ætlum okkur lengra en í fyrra,“ sagði Hrannar Guðmundsson.