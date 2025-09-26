Fimm Íslendingar spila um heimsmeistaratitilinn

Fimm íslenskir landsliðsmenn í handknattleik eru komnir til Egyptalands þar sem þeir taka þátt í árlegu heimsmeistaramóti félagsliða.
Ómar Ingi Magnússon, Gísli Þorgeir Kristjánsson og Elvar Örn Jónsson leika með Magdeburg frá Þýskalandi, Viktor Gísli Hallgrímsson með Barcelona frá Spáni og Bjarki Már Elísson með Veszprém frá Ungverjalandi.
Þetta eru einu Evrópuliðin sem taka þátt í þessu níu liða móti en hin sex koma frá Norður-Ameríku, Suður-Ameríku, Afríku, Asíu og Eyjaálfu, tvö þeirra frá Afríku, reyndar bæði frá Egyptalandi.
Veszprém er ríkjandi heimsmeistari en Bjarki Már vann titilinn með liðinu á síðasta ári.
Magdeburg vann keppnina þrjú ár í röð þar á undan, 2021, 2022 og 2023, þannig að þeir Ómar Ingi og Gísli Þorgeir þekkja hana vel.
Íslendingarnir leika allir sinn fyrsta leik á morgun þegar Magdeburg mætir California Eagles frá Bandaríkjunum, Barcelona leikur við Taubaté frá Brasilíu og Veszprém mætir Sydney University frá Ástralíu.
Liðin leika aðra umferð á sunnudaginn en síðan eru undanúrslit leikin á þriðjudag og úrslitaleikirnir um gull og brons fara fram á fimmtudaginn.