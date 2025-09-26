Frábær sigur Stjörnunnar

Stjarnan vann FH 28:23 í 4. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta en leikið var í Mýrinni í Garðabæ. Með sigrinum fer Stjarnan upp í 7. sæti deildarinnar með 4 stig. FH-ingar eru áfram í 5. sæti með 4 stig.
FH-ingar náðu strax frumkvæði í leiknum og Garðar Ingi Sindrason skoraði fyrsta mark leiksins. FH-ingar náðu síðan þriggja marka forystu 5:2 eftir 10 mínútna leik.
Stjörnumenn voru skrefi á eftir en náðu að jafna leikinn í stöðunni 6:6 og aftur í 9:9. FH-ingar skoruðu næstu tvö mörk, 11:9 og voru yfir 14:11 að loknum fyrri hálfleik.
Einar Örn Sindrason og Jakob Martin Ásgeirsson voru markahæstir FH eftir fyrri hálfleikinn, en Einar Örn dró vagninn sóknarlega hjá FH og stýrði sóknarleiknum vel.
Þá var Jón Þórarinn Þorsteinsson öflugur í marki FH og varði 8 skot í fyrri hálfleik.
Benedikt Marinó Herdísarson var mjög áræðinn í liði Stjörnunnar og Gauti Gunnarsson var atkvæðamikill í horninu, en aðrir létu lítið að sér kveða sóknarlega í fyrri hálfleik.
FH-ingar byrjuðu síðari hálfleikinn afar illa og Stjörnumenn nýttu sér það og náðu að jafna metin í 15:15. Stjarnan náði síðan forystunni í fyrsta skipti í leiknum 16:15.
FH-ingum gekk bölvanlega að skora framhjá Sigurði Dan Óskarssyni markverði Stjörnumanna og Garðbæingar gengu á lagið. Hornamaðurinn Daníel Karl Gunnarsson var frábær í liði Stjörnunnar í seinni hálfleik og hann jók forystu Stjörnunnar í 20:18 en það var í fyrsta skipti sem Stjarnan náði tveggja marka forystu.
Stjörnumenn létu forystuna aldrei af hendi og þegar Jón Ásgeir Eyjólfsson skoraði og kom stöðunni í 25:21 var endanlega ljóst að Garðbæingar færu með sigur af hólmi.
Stjarnan sigraði að lokum með fimm marka mun, en síðustu tvö mörk Stjörnumanna komu í tómt markið, eftir að FH-ingar höfðu tapað boltanum. Lokatölur í leiknum 28:23.
Varnarleikur og markvarsla hjá Stjörnumönnum var frábær í síðari hálfleik, enda náðu FH-ingar aðeins að skora 9 mörk í seinni hálfleik. Baráttan og liðsheildin hjá Garðbæingum var í góðu lagi, en FH-ingar virkuðu hálfkærulausir og langt frá sínu besta, sérstaklega í seinni hálfleik.
Gauti Gunnarsson var markahæstur í liði Stjörnunnar en hann skoraði 7 mörk, næstir komu Benedikt Marinó Hafdísarson og Daníel Karl Gunnarsson með 5 mörk. Sigurður Dan Óskarsson var frábær í marki Garðbæinga og varði 14 skot.
Garðar Örn Sindrason var atkvæðamestur hjá FH með 6 mörk. Næstur kom Jakob Martin Ásgeirsson með 4 mörk. Jón Þórarinn varði vel í fyrri hálfleik, alls 8 skot, en Daníel Freyr varði aðeins 3 í þeim seinni.