HK-ingar enn stigalausir eftir tap gegn KA

HK tók á móti KA í 4. umferð Íslandsmóts karla í handbolta í kvöld og lauk leiknum með sigri KA 31:27. HK er því enn þá án stiga í deildinni en KA er með 4 stig.
Bæði lið mættu af mikilli hörku inn í leikinn í kvöld en munurinn á liðunum í upphafi leiks var Bruno Bernat sem varði 3 af fyrstu 4 skotum HK í leiknum. Það auðveldaði KA-mönnum að búa til forskot í fyrri hálfleiknum en eftir korter var staðan 6:3 fyrir norðanmenn.
HK-mönnum tókst nokkrum sinnum að komast í góða stöðu til að opna leikinn en alltaf var það Bruno Bernat sem bjargaði sínum mönnum frá því. Varði hann 9 skot, þar af 2 víti í fyrri hálfleik.
KA-menn náðu mest 5 marka forskoti í fyrri hálfleik en HK-menn náðu að koma því minnst niður í 3 mörk eftir það en staðan að loknum fyrri hálfleik var 4 marka munur í stöðunni 13:9.
Hjörtur Ingi Halldórsson skoraði 3 mörk fyrir HK í fyrri hálfleik og vörðu þeir Róbert Örn Karlsson og Rökkvi Pacheco Steinunnarson sitt skotið hvor.
Hjá KA var Bjarni Ófeigur Valdimarsson með 4 mörk og varði Bruno Bernat 9 skot, þar af 2 vítaskot.
Seinni hálfleikurinn fór vel af stað og tókst HK-mönnum að minnka muninn niður í 2 mörk í stöðunni 14:12. Gríðarleg barátta var í HK-mönnum sem börðust fyrir hverjum einasta bolta og hverju einasta marki. Þegar tæplega 7 mínútur voru liðnar af seinni hálfleik var munurinn orðinn aðeins eitt mark í stöðunni 16:15 fyrir KA.
KA-menn náðu vopnum sínum að nýju eftir að hafa tekið leikhlé. Juku þeir muninn aftur í 3 mörk í stöðunni 18:15 fyrir KA. HK-menn settu þá aftur allt í gang hjá sér og náðu að minnka muninn í eitt mark í stöðunni 20:19 fyrir KA.
HK náði að jafna leikinn í stöðunni 22:22 og rúmar 11 mínútur til leiksloka. Áhorfendur í Kórnum fengu því spennandi lokamínútur í leiknum. KA-menn héldu áfram að berjast og náðu aftur upp tveggja marka forskoti í stöðunni 25:23 og þá tók HK leikhlé.
Leikhlé HK virtist litlu hafa skilað því KA-menn reyndust sterkari á lokasprettinum, byggðu upp 4 marka forskot í stöðunni 28:24 þegar 4 mínútur voru eftir af leiknum og tóku með sér 2 dýrmæt stig norður til Akureyrar.
Ágúst Guðmundsson skoraði 8 mörk fyrir HK og varði Róbert Örn Karlsson 7 skot.
Bjarni Ófeigur Valdimarsson skoraði 8 mörk fyrir KA og varði Bruno Bernat 12 skot, þar af 2 vítaskot fyrir KA.