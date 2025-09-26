Í þessum hluta heimsins tekur maður eitt mót í einu

Íþróttir | Handbolti | Morgunblaðið | 26.9.2025 | 8:22

Aron Kristjánsson er haldinn á vit nýrra ævintýra við Persaflóann. Hann þjálfar nú karlalið Kúveits eftir að hafa þjálfað karlalið Bareins um árabil. mbl.is/Eyþór
Aron Kristjánsson skrifaði í mars undir tveggja ára samning við Handknattleikssamband Kúveits um að þjálfa karlaliðið. Aron lét af störfum sem þjálfari karlaliðs Bareins eftir HM 2025 í janúar en hann hafði þjálfað liðið nánast óslitið frá árinu 2018.

„Ég gerði tveggja ára samning en í þessum hluta heimsins tekur maður bara eitt ár í einu eða eitt mót í einu. Ég samdi í mars og fyrsta verkefnið var seinni hlutann í apríl.

Þá vorum við í móti sem heitir Arab Championship, meistaramót arabaþjóða. Við urðum í þriðja sæti á heimavelli. Svo erum við núna að fara í Islamic Games, sem eru Ólympíuleikar íslamsþjóða.

