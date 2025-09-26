Í þessum hluta heimsins tekur maður eitt mót í einu

Gunnar Egill Daníelsson
Aron Kristjánsson skrifaði í mars undir tveggja ára samning við Handknattleikssamband Kúveits um að þjálfa karlaliðið. Aron lét af störfum sem þjálfari karlaliðs Bareins eftir HM 2025 í janúar en hann hafði þjálfað liðið nánast óslitið frá árinu 2018.
„Ég gerði tveggja ára samning en í þessum hluta heimsins tekur maður bara eitt ár í einu eða eitt mót í einu. Ég samdi í mars og fyrsta verkefnið var seinni hlutann í apríl.
Þá vorum við í móti sem heitir Arab Championship, meistaramót arabaþjóða. Við urðum í þriðja sæti á heimavelli. Svo erum við núna að fara í Islamic Games, sem eru Ólympíuleikar íslamsþjóða.
