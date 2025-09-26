Vonbrigðin leyndu sér ekki hjá Halldóri Jóhanni Sigfússyni þjálfara karlaliðs HK í handbolta eftir 31:27 tap gegn KA á heimavelli sínum í kvöld. HK er enn án stiga eftir 4 umferðir í deildinni. Halldór Jóhann hafði þetta að segja um leikinn í kvöld:
„Fyrsta hugsun og orð eru þau að við séum bara jafn vanstilltir og klukkan sem var í leiknum í kvöld sem var mjög vanstillt.“
Til útskýringar þá var mikið um vandamál með klukkuna í leiknum og þurfti oft að stöðva leikinn vegna þessa. En hér heldur Halldór áfram að segja okkur frá leiknum:
„Þetta er bara með slakari fyrri hálfleikum sem við höfum nokkurn tíma spilað. Við vorum fínir varnarlega en fengum bara enga markvörslu þá. Sóknarlega er þetta bara eitt það lélegasta sem við höfum sýnt.
Í seinni hálfleik kemur moment með okkur þar sem við jöfnum tvisvar. Hvað gerist þá? Jú, við förum bara í bullið aftur og förum að kasta boltanum frá okkur. Ekki að grípa, taka slæmar ákvarðanir og svolítið sagan okkar í lokin á öllum þessum leikjum.“
Þetta er fjórði leikurinn og fjórða tapið í deildinni hjá HK. Eftir að hafa farið yfir hina þrjá leikina þá eru þetta allt naum töp og það vantar lítið upp á. Það er ekki eins og HK sé miklu lélegra en hin liðin. Hvað vantar upp á?
„Nei, nei. Við erum alls ekki lélegri. Okkur vantar bara smá kjark til að vinna leiki. Við erum að gera hlutina svolítið erfiða fyrir okkur þegar við lendum undir pressu. Við guggnum bara undir pressu. Við förum inn í okkur.
Ég er rosalega fúll yfir síðustu mínútunum hérna í leiknum. Skítt með niðurstöðuna en það eru líka bara innbyrðisúrslitin sem skipta máli. Það getur skipt máli hvort þú tapir hérna með 5 mörkum eða bara 2 mörkum. Við tökum bara ákvörðun um að kasta þessum leik frá okkur í einhverju bulli. Því þetta var bara bull hjá okkur hérna síðustu 5 mínúturnar.
Það er engin hugsun. Við erum með svakalegan kraft og svakalegan vilja en það er eins og við gleymum stundum að hugsa og vera skynsamir.“
Það sést samt langar leiðir að þínir leikmenn eru miklir stríðsmenn. Þeir börðust af hörku í kvöld, ekki satt?
„Við erum stríðsmenn. Það vantar ekkert upp á það. Þú verður líka að geta stjórnað þér þannig að þú getir tekið réttar ákvarðanir þegar þú ert undir pressu.“
Hvað gerist þegar þið eruð undir pressu? Ég tók eftir því að þegar HK gat jafnað eða komist yfir þá skein það af liðinu að það tryði því ekki að það gæti komist yfir eða jafnvel jafnað. Hvað gerist á þessum tímapunktum?
„Það er fínt að þú sjáir það sem utanaðkomandi og horfir á þetta með öðrum augum en við. Það væri auðvitað allt önnur staða uppi ef ég vissi nákvæmlega hvað gerðist á þessum tímapunkti í kollinum á strákunum. En við erum auðvitað með marga unga stráka sem eru að taka mikla ábyrgð. Við erum samt að fara of mikið inn í okkur á þessum stóru momentum og langi að færa ábyrgðina yfir á einhvern annan. Síðan er enginn tilbúinn til þess. En auðvitað viljum við bara að allir taki ábyrgðina saman.
Ég get svo sem ekki krufið þetta hér og nú en maður er bara hálforðlaus eftir hvernig við byrjum og endum þennan leik. Það verður bara að segjast eins og er.“
Hvað telur þú að þurfi að gerast svo að liðið lengi tímann á þessum góða kafla sem þið áttuð hér í seinni hálfleik?
„Það er bara þetta gamla góða. Menn þurfa að leggja vel inn í æfingavikunni. Það er hægt að tala um alla hluti en við þurfum líka að hjálpast að við að stíga út úr skelinni.“
Næsti leikur er á móti FH. Það er lið sem þú þekkir ágætlega. Getur HK strítt þeim?
„Við getum unnið öll lið alveg eins og við getum tapað fyrir öllum liðum. Deildin er bara þannig. Það ætti alla vegana ekki að vera pressa á okkur að vinna þann leik þannig að menn ættu að geta mætt nokkuð slakir í þann leik, spilað stresslausir og gert sitt allra besta,“ sagði Halldór Jóhann í samtali við mbl.is.