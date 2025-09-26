Íþróttir | Handbolti | mbl | 26.9.2025 | 20:30

Landsliðsmaðurinn sá rautt

Einar Þorsteinn Ólafsson fékk rautt spjald.
Einar Þorsteinn Ólafsson fékk rautt spjald. mbl.is/Eyþór

Melsungen sigraði Hamburg, 32:28, í Íslendingaslag í þýsku 1. deildinni í handbolta í kvöld.

Arnar Freyr Arnarsson skoraði tvö mörk fyrir Melsungen en Reynir Þór Stefánsson lék ekki með liðinu.

Einar Þorsteinn Ólafsson skoraði ekki fyrir Hamburg en nældi sér í rautt spjald rúmum tíu mínútum fyrir leikslok.

Fyrr í kvöld vann Erlangen 32:26-útisigur á Hannover-Burgdorf. Andri Már Rúnarsson skoraði þrjú mörk fyrir Erlangen en Viggó Kristjánsson lék ekki með liðinu vegna meiðsla. Heiðmar Felixson er aðstoðarþjálfari Hannover-Burgdorf.

Erlangen er í áttunda sæti með sex stig, Melsungen í tíunda með fimm, Hamburg í ellefta með fimm og Hannover-Burgdorf í 14. sæti með fjögur stig.

mbl.is
