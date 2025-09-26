Mikil meiðsli í Mosfellsbæ

Markvörðurinn Einar Baldvin Baldvinsson gat ekki tekið þátt í leik Aftureldingar gegn ÍR í 4. umferð úrvalsdeildarinna í handknattleik í gærkvöldi. Færeyingurinn Sveinur Olafsson meiddist svo í leiknum, sem Afturelding vann.
Samkvæmt Handbolta.is er Einar Baldvin að glíma við hnémeiðsli sem hann varð fyrir í sigri Aftureldingar gegn KA í deildinni í síðustu viku og verður ef að líkum lætur frá um skeið.
Davíð Hlíðdal Svansson tók fram skóna í fjarveru Einars Baldvins og varamarkvörður í leiknum í gærkvöldi.
Stefán Árnason þjálfari Aftureldingar staðfesti svo í samtali við Handbolta.is að Sveinur hafi nefbrotnað í leik gærkvöldsins og verði af þeim sökum frá keppni í um fjórar til sex vikur.
Fyrir er annar Færeyingur í herbúðum Mosfellinga, Hallur Arason, meiddur á öxl og óvíst hvenær hann snýr aftur.