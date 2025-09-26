Íþróttir | Handbolti | mbl | 26.9.2025 | 8:43

Mikil meiðsli í Mosfellsbæ

Einar Baldvin Baldvinsson er meiddur á hné.
Einar Baldvin Baldvinsson er meiddur á hné. mbl.is/Karítas

Markvörðurinn Einar Baldvin Baldvinsson gat ekki tekið þátt í leik Aftureldingar gegn ÍR í 4. umferð úrvalsdeildarinna í handknattleik í gærkvöldi. Færeyingurinn Sveinur Olafsson meiddist svo í leiknum, sem Afturelding vann.

Samkvæmt Handbolta.is er Einar Baldvin að glíma við hnémeiðsli sem hann varð fyrir í sigri Aftureldingar gegn KA í deildinni í síðustu viku og verður ef að líkum lætur frá um skeið.

Davíð Hlíðdal Svansson tók fram skóna í fjarveru Einars Baldvins og varamarkvörður í leiknum í gærkvöldi.

Færeyingarnir fjarverandi

Stefán Árnason þjálfari Aftureldingar staðfesti svo í samtali við Handbolta.is að Sveinur hafi nefbrotnað í leik gærkvöldsins og verði af þeim sökum frá keppni í um fjórar til sex vikur.

Fyrir er annar Færeyingur í herbúðum Mosfellinga, Hallur Arason, meiddur á öxl og óvíst hvenær hann snýr aftur.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Seðlabankinn verður að endurskoða hávaxtastefnuna“ Ferðir þriggja skipa vekja grunsemdir í Danmörku Vopnakapphlaup í Evrópu til að stöðva dróna Ýtt út í að gera bíómyndir
Fleira áhugavert
Ferðir þriggja skipa vekja grunsemdir í Danmörku Sex ára leit bar loks árangur Undirbúa að hefja flug að nýju Comey ákærður en segist ekki hræddur