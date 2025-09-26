Sigursteinn Arndal þjálfari FH í úrvalsdeild karla í handbota var brúnaþungur eftir fimma mark tap FH gegn Stjörnunni í kvöld 28:23.
Þetta var nokkuð fínn fyrri hálfleikur hjá ykkur, en hvað gerist svo í seinni hálfleik?
„Fyrri hálfleikur var eiginlega ekkert frábær sko. En jú, við vorum með forystu sem virðist hafa gefið falskt öryggi, því að við sáum ekki til sólar í seinni hálfleik. Við komum bara arfaslakir út í seinni hálfleik. Ég veit eiginlega ekkert hvað ég á að segja, þetta var svo ofboðslega lélegt.
FH liðið virkaði hálf kærulaust og ráðalaust í sóknarleiknum?
„Þetta var einhvern veginn þannig. Það skiptir ekki máli hvar þú drepur niður fæti, þetta var bara yfir alla línuna, þetta var ekki gott.“
Einn slakasti leikur ykkar í langan tíma?
„Já, engin spurning, svo erum við bara að mæta Stjörnuliðinu sem spilaði vel og vildi þetta bara miklu meira en við. Það er hægt að flækja þessa ágætu íþrótt ansi mikið en málið er að grunngildin voru alls ekki til staðar í mínu liði en þau voru til staðar hjá hinu liðinu í kvöld.“
Þá er bara að gera betur í næsta leik er ekki svo?
„Næsti leikur hjá okkur er gegn HK. En í okkar tilviki þá er það bara næsta æfing. Það er ekkert öðruvísi,“ sagði Sigursteinn Arndal.