Íþróttir | Handbolti | 27.9.2025 | 18:52

Frábær útisigur Valskvenna

Lilja Ágústsdóttir átti flottan leik í dag.

Valur vann í dag frábæran eins marks útisigur gegn Unirek í fyrri leik umspils fyrir Evrópudeild kvenna í handbolta, 31:30.

Jafnt var á með liðunum nánast allan leikinn en hollensku meistararnir í Unirek voru yfir þegar flautað var til hálfleiks, 16:15.

Valskonur komu grimmar út í seinni hálfleikinn og náðu að vinna frábæran sigur, 31:30.

Lilja Ágústsdóttir spilaði frábærlega í dag og skoraði sex mörk úr sjö skotum og þá gerði Lovísa Thompson fjögur mörk úr sex skotum. Hafdís Renötudóttir varði átta mörk í marki Vals.

