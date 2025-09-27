Frábær útisigur Valskvenna

Valur vann í dag frábæran eins marks útisigur gegn Unirek í fyrri leik umspils fyrir Evrópudeild kvenna í handbolta, 31:30.
Jafnt var á með liðunum nánast allan leikinn en hollensku meistararnir í Unirek voru yfir þegar flautað var til hálfleiks, 16:15.
Valskonur komu grimmar út í seinni hálfleikinn og náðu að vinna frábæran sigur, 31:30.
Lilja Ágústsdóttir spilaði frábærlega í dag og skoraði sex mörk úr sjö skotum og þá gerði Lovísa Thompson fjögur mörk úr sex skotum. Hafdís Renötudóttir varði átta mörk í marki Vals.