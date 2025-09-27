Íþróttir | Handbolti | mbl | 27.9.2025 | 16:33

Jafnt í stórleiknum

Jóhanna Margrét Sigurðardóttir var markahæst í dag.
Haukar tók á móti Fram í þriðju umferð efstu deildar kvenna í handbolta í dag en leikið var á Ásvöllum. Liðin buðu upp á hörkuleik sem endaði með jafntefli, 27:27.

Eftir leikinn eru liðin í 4. og 5. sæti með þrjú stig hvor.

Jóhanna Margrét Sigurðardóttir var markahæst á vellinum en hún skoraði níu mörk fyrir Hauka og þá gerði liðsfélagi hennar, Embla Steindórsdóttir, sjö mörk. Sara Sif Helgadóttir, markvörður Hauka, átti stórleik en hún varði fimmtán skot í markinu.

Hjá Fram var Harpa María Friðgeirsdóttir atkvæðamest en hún skoraði sex mörk og þá gerði Katrín Anna Ásmundsdóttir sex mörk. Ethel Gyða Bjarnasen varði ellefu skot í marki gestanna.

