Orri óstöðvandi í toppslagnum

Sporting vann frábæran eins marks sigur á Porto í Íslendingaslag í portúgalska handboltanum í dag, 30:29.
Orri Freyr Þorkelsson átti frábæran leik í liði Sporting í dag en hann skoraði 10 mörk fyrir heimamenn og þá skoraði portúgalska undrabarnið Martim Costa sex mörk.
Þorsteinn Leó Gunnarsson átti fínan leik í liði Porto en hann skoraði fjögur mörk.
Þá vann Benfica flottan fimm marka útisigur á Povoa, 38:33.
Stiven Tobar Valencia átti góðan leik í liði Benfica og skoraði fimm mörk.
Eftir umferðina þá er Sporting á toppi deildarinnar, ósigrað eftir fjóra leiki. Porto er í öðru sæti með tíu stig eins og Benfica sem situr í þriðja sætinu.