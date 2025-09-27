Íþróttir | Handbolti | mbl | 27.9.2025 | 21:38

Orri óstöðvandi í toppslagnum

Orri Freyr Þorkelsson átti stórleik og skoraði tíu mörk.
Orri Freyr Þorkelsson átti stórleik og skoraði tíu mörk. Ljósmynd/Sporting

Sporting vann frábæran eins marks sigur á Porto í Íslendingaslag í portúgalska handboltanum í dag, 30:29.

Orri Freyr Þorkelsson átti frábæran leik í liði Sporting í dag en hann skoraði 10 mörk fyrir heimamenn og þá skoraði portúgalska undrabarnið Martim Costa sex mörk.

Þorsteinn Leó Gunnarsson átti fínan leik í liði Porto en hann skoraði fjögur mörk.

Stiven flottur í sigri

Þá vann Benfica flottan fimm marka útisigur á Povoa, 38:33.

Stiven Tobar Valencia átti góðan leik í liði Benfica og skoraði fimm mörk.

Eftir umferðina þá er Sporting á toppi deildarinnar, ósigrað eftir fjóra leiki. Porto er í öðru sæti með tíu stig eins og Benfica sem situr í þriðja sætinu.

