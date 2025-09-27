Stórleikur Kristjáns í sigri

Skanderborg vann í dag flottan fjögurra marka útisigur á Ribe-Esbjerg í Íslendingaslag í efstu deild danska handboltans í dag, 34:30.
Kristján Örn Kristjánsson fór á kostum í liði Skanderborgar en hann gerði sjö mörk og var næst markahæstur á vellinum en aðeins liðsfélagi hans, Emil Lærke, skoraði meira en hann gerði átta mörk.
Elvar Ásgeirsson gerði eitt mark fyrir Ribe-Esbjerg í dag.
Eftir leikinn er Skanderborg í 2. sæti deildarinnar með átta stig eftir fimm umferðir en Ribe-Esbjerg er í 10. sæti með þrjú stig.