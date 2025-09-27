Þrjátíu marka sigur Magdeburg

Þýska stórliðið Magdeburg tók á móti bandarísku meisturunum í California Eagles í A-riðli heimsmeistaramóts félagsliða í handbolta í dag sem fer fram í Egyptalandi. Skemst er frá því að segja að dagurinn hafi verið þægilegur fyrir þýsku meistarana sem unnu sannfærandi þrjátíu marka sigur, 50:20.
Íslendingarnir í liði Magdeburg spiluðu ekki mikið í dag en nýttu sín færi vel. Elvar Örn Jónsson og Ómar Ingi Magnússon skoruðu báðir þrjú mörk en Gísli Þorgeir Kristjánsson komst ekki á blað.
Lukas Mertens var markahæstur Magdeburg manna með 11 mörk á meðan Tim Hornke gerði níu. Þá skoraði línumaðurinn Magnus Saugstrup átta mörk úr átta skotum.
Næsti leikur Magdeburg er á morgun gegn Sharjah Sports Club.