Jesper Houmark, fyrrum aðstoðarmaður Guðmundar Þórðar Guðmundssonar, tók við stjórnartaumunum hjá Frederica í efstu deild danska handboltans eftir að Guðmundur var rekinn á dögunum. Hann fór vel af stað því Frederica vann stórlið GOG í gær, 33:27.
Eftir leikinn fór Houmark í viðtal við TV 2 Sport þar sem hann hrósaði sínu liði.
„Ég er svo stoltur og svo ánægður. Við lögðum allt í þennan leik og börðumst fyrir hvorn annan. Við komum inn í leikinn og lögðum allt í hann og vorum á fullu allan tímann. Þetta var flott, rosalega flott,“ sagði Houmark.
Houmark hrósaði síðan Guðmundi Þórði fyrir allt sem hann hefur gert fyrir félagið.
„Ég ber mikla virðingu fyrir Guðmundi Guðmundssyni og því starfi sem hann hefur unnið. Hann hefur unnið frábært starf hér. Nú snýst þetta bara um að reyna að horfa fram á veginn og sjá hvað við getum gert við það,“ sagði Houmark að lokum.