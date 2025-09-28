ÍBV lagði Stjörnuna

ÍBV sigraði Stjörnuna 31:27 í Vestmannaeyjum í 3. umferð í efstu deild kvenna í handbolta í dag.
ÍBV er í þriðja sæti með fjögur stig en Stjarnan er án stiga í sjöunda og næst neðsta sæti deildarinnar.
Eyjakonur byrjuðu betur en Stjarnan náði að jafna í 10:10 þegar 19 mínútur voru liðnar af leiknum. ÍBV komst aftur yfir og staðan var 16:15 í hálfleik.
Aftur byrjuðu Eyjakonur betur en um miðjan seinni hálfleik náði Stjarnan að jafna í 23:23 og komst svo yfir í fyrsta skipti frá fyrstu mínútu leiksins, staðan þá 24:23.
Síðustu tíu mínútur leiksins voru jafnar þar til ÍBV skoraði þrjú mörk í röð og vann að lokum, 31:27.
Alexandra Ósk Viktorsdóttir var markahæst hjá ÍBV með sjö mörk. Ásdís Halla Hjarðar, Birna Berg Haraldsdóttir og Amelía Dís Einarsdóttir skoruðu allar sex mörk.
Natasja Hammer var markahæst hjá Stjörnunni með átta mörk. Eva Björk Davíðsdóttir og Anna Lára Davíðsdóttir skoruðu fjögur.