Janus Daði gæti verið alvarlega meiddur

Janus Daði Smárason, landsliðsmaður í handbolta, fór meiddur af velli í 34:30-tapi Pick Szeged gegn Tátabánya í ungversku úrvalsdeildinni í dag.
Meiðslin litu illa út en Janus rann á gólfinu þegar hann var að verjast og meiðslin litu illa út.
Danski handknattleikssérfræðingurinn Rasmus Boysen deildi myndbandi af atvikinu á samfélagsmiðlum sínum.
Tatabánya 34–30 Szeged— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) September 28, 2025
A tough night for Pick Szeged in Tatabánya. On top of the defeat, Smárason went off with what is feared to be a long-term knee injury.
⚠️ The video is not for the faint-hearted.#handball pic.twitter.com/0gTu7uLZdV
Janus skoraði fjögur mörk áður en hann fór meiddur af velli þegar 23 mínútur voru liðnar af seinni hálfleik.