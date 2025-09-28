Íþróttir | Handbolti | mbl | 28.9.2025 | 19:04

Janus Daði gæti verið alvarlega meiddur

Janus Daði Smárason fór meiddur af velli í dag.
Janus Daði Smárason, landsliðsmaður í handbolta, fór meiddur af velli í 34:30-tapi Pick Szeged gegn Tátabánya í ungversku úrvalsdeildinni í dag.

Meiðslin litu illa út en Janus rann á gólfinu þegar hann var að verjast og meiðslin litu illa út.

Danski handknattleikssérfræðingurinn Rasmus Boysen deildi myndbandi af atvikinu á samfélagsmiðlum sínum.

Janus skoraði fjögur mörk áður en hann fór meiddur af velli þegar 23 mínútur voru liðnar af seinni hálfleik.

