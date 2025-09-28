Íþróttir | Handbolti | mbl | 28.9.2025 | 14:04

Þrettán íslensk mörk í sigri Magdeburg

Ómar Ingi Magnússon og Gísli Þorgeir Kristjánsson spiluðu vel í …
Ómar Ingi Magnússon og Gísli Þorgeir Kristjánsson spiluðu vel í liði Magdeburg í dag. Ljósmynd/Aleksandar Djorovic

Þýska stórliðið Magdeburg vann í dag afar sannfærandi tíu marka sigur á Al Sharjah frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum á heimsmeistaramóti félagsliða í handbolta, 36:26.

Íslendingarnir þrír í liði Magdeburg spiluðu vel í dag en Ómar Ingi Magnússon skoraði fimm mörk og þá gerðu Gísli Þorgeir Kristjánsson og Elvar Örn Jónsson fjögur mörk hvor.

Þetta var lokaleikur Magdeburgar í A-riðli heimsmeistaramóts félagsliða sem haldið er í Egyptalandi og endar Magdeburg með fullt hús stiga í riðlinum og er liðið komið í undanúrslit en þau verða spiluð á þriðjudag.

