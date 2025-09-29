Íþróttir | Handbolti | mbl | 29.9.2025 | 18:40

Einar og félagar byrja tímabilið vel

Einar Bragi Aðalsteinsson leikur með Kristianstad.
Einar Bragi Aðalsteinsson leikur með Kristianstad. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Kristianstad vann öruggan sigur á Karlskrona, 36:29, í viðureign Íslendingaliðanna í sænsku úrvalsdeildinni í handknattleik karla í kvöld.

Einar Bragi Aðalsteinsson skoraði þrjú mörk fyrir Kristianstad en hann er í stóru hlutverki í varnarleik liðsins. Kristianstad er komið með fimm stig af sex mögulegum úr fyrstu þremur leikjunum og er í þriðja sæti deildarinnar á eftir Malmö og Hammarby.

Arnór Viðarsson skoraði tvö mörk fyrir Karlskrona en Ólafur Guðmundsson var ekki með liðinu. Karlskrona er með fjögur stig eftir fyrstu fjóra leikina og er í níunda sæti af fjórtán liðum.

