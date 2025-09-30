Bjarki og félagar í úrslit á HM

Bjarki Már Elísson og liðsfélagar hans í ungverska meistaraliðinu Veszprém gerðu sér lítið fyrir og lögðu Íslendingalið og Evrópumeistara Magdeburg að velli, 23:20, í undanúrslitum HM félagsliða í Egyptalandi í dag.
Veszprém mætir því Barcelona eða Al Ahly frá Egytpalandi í úrslitaleiknum en það kemur í ljós í kvöld hvor andstæðingurinn verður.
Bjarki Már skoraði eitt mark fyrir Veszprém en Gísli Þorgeir Kristjánsson var markahæstur Íslendinga í leiknum með fjögur mörk og tvær stoðsendingar fyrir Magdeburg.
Ómar Ingi Magnússon bætti við einu marki og tveimur stoðsendingum fyrir þýska liðið og Elvar Örn Jónsson skoraði sömuleiðis eitt mark.