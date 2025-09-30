Íþróttir | Handbolti | mbl | 30.9.2025 | 15:53

Bjarki og félagar í úrslit á HM

Bjarki Már Elísson í leik með Veszprém.
Bjarki Már Elísson í leik með Veszprém. Ljósmynd/Veszprém

Bjarki Már Elísson og liðsfélagar hans í ungverska meistaraliðinu Veszprém gerðu sér lítið fyrir og lögðu Íslendingalið og Evrópumeistara Magdeburg að velli, 23:20, í undanúrslitum HM félagsliða í Egyptalandi í dag.

Veszprém mætir því Barcelona eða Al Ahly frá Egytpalandi í úrslitaleiknum en það kemur í ljós í kvöld hvor andstæðingurinn verður.

Bjarki Már skoraði eitt mark fyrir Veszprém en Gísli Þorgeir Kristjánsson var markahæstur Íslendinga í leiknum með fjögur mörk og tvær stoðsendingar fyrir Magdeburg.

Ómar Ingi Magnússon bætti við einu marki og tveimur stoðsendingum fyrir þýska liðið og Elvar Örn Jónsson skoraði sömuleiðis eitt mark.

mbl.is
Fleira áhugavert
Þrír látnir eftir að skólabygging hrundi Tvö stór verkefni áformuð á Grundartanga Ekkert samráð við Strætó og tafir 15 mínútur Netanjahú samþykkir friðaráætlun Trumps
Fleira áhugavert
Halli í ár og RÚV biðlar til ráðherra Ekki pláss fyrir fleiri íslensk flugfélög Danir auka hættustigið og herinn kallar út varalið Aðeins helmingur útskriftarefna fer út eftir fall Play