Frábærar fréttir af Janusi Daða

Mun betur fór en á horfðist hjá Janusi Daða Smárasyni, landsliðsmanni í handknattleik, eftir að hann meiddist á hné í leik með félagsliði sínu Pick Szeged gegn Tátabánya í ungversku efstu deildinni um helgina.
Janus Daði rann illa á parketinu og virtist þar snúa upp á hnéð. Strax var óttast hið versta; að krossband hafi slitnað í hnénu.
Það hefði þýtt langvarandi fjarveru en Handkastið greinir hins vegar frá því að staðan sé mun betri en var óttast.
Meiðslin séu ekki mjög alvarleg og að reiknað sé með því að Janus Daði verði frá í þrjár til sex vikur vegna þeirra.