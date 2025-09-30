Handboltagoðsögn fallin frá

Spánverjinn Javier García Cuesta, fyrrverandi handknattleiksþjálfari og -leikmaður, er látinn 78 ára að aldri.
García var öflugur leikmaður sem lék til að mynda með spænska landsliðinu á Ólympíuleikunum í München árið 1972 og sneri sér svo að þjálfun að leikmannaferlinum loknum.
Hann brann fyrir þróun handknattleiks og kom víða við á þjálfaraferlinum. García þjálfaði til að mynda karlalið Bandaríkjanna og vann liðið Ameríkuleikana árið 1987, sem tryggði liðinu sæti á Ólympíuleikunum í Seúl árið 1988.
Þjálfaði hann svo karlalið Spánar, meðal annars á Ólympíuleikunum í Barcelona árið 1992, og stýrði svo karlaliði Egyptalands á Ólympíuleikunum í Atlanta árið 1996. Þá þjálfaði García karlalið Portúgals frá 1999 til 2005 þegar liðið tók meðal annars þátt á HM 2001 og 2003.
Hann tók svo aftur við bandaríska landsliðinu, þjálfaði það frá 2014 til 2018, og lét þá gott heita í þjálfun. García lét sömuleiðis til sín taka sem íþróttastjóri hjá spænska handknattleikssambandinu.