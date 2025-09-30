Íþróttir | Handbolti | mbl | 30.9.2025 | 17:30

Handboltagoðsögn fallin frá

Javier García Cuesta er fallinn frá.
Javier García Cuesta er fallinn frá. Ljósmynd/IHF

Spánverjinn Javier García Cuesta, fyrrverandi handknattleiksþjálfari og -leikmaður, er látinn 78 ára að aldri.

García var öflugur leikmaður sem lék til að mynda með spænska landsliðinu á Ólympíuleikunum í München árið 1972 og sneri sér svo að þjálfun að leikmannaferlinum loknum.

Hann brann fyrir þróun handknattleiks og kom víða við á þjálfaraferlinum. García þjálfaði til að mynda karlalið Bandaríkjanna og vann liðið Ameríkuleikana árið 1987, sem tryggði liðinu sæti á Ólympíuleikunum í Seúl árið 1988.

Þjálfaði hann svo karlalið Spánar, meðal annars á Ólympíuleikunum í Barcelona árið 1992, og stýrði svo karlaliði Egyptalands á Ólympíuleikunum í Atlanta árið 1996. Þá þjálfaði García karlalið Portúgals frá 1999 til 2005 þegar liðið tók meðal annars þátt á HM 2001 og 2003.

Hann tók svo aftur við bandaríska landsliðinu, þjálfaði það frá 2014 til 2018, og lét þá gott heita í þjálfun. García lét sömuleiðis til sín taka sem íþróttastjóri hjá spænska handknattleikssambandinu.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Sporin hræða orðið ansi mikið“ Netanjahú samþykkir friðaráætlun Trumps Ekki pláss fyrir fleiri íslensk flugfélög „Eftir höfðinu dansa limirnir“
Fleira áhugavert
Snúið að lesa í stöðuna í Bandaríkjunum Heróp Hegseths í Virginíu Netanjahú samþykkir friðaráætlun Trumps Það jákvæðasta sem hefur gerst í nokkurn tíma