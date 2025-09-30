Óvæntur sigur í Íslendingaslag

B-deildar lið Nordhorn-Lingen gerði sér lítið fyrir og sló 1. deildar lið Erlangen úr keppni í 32-liða úrslitum þýsku bikarkeppninnar í handknattleik karla með 35:32-sigri í Íslendingaslag í kvöld.
Nordhorn er því komið í 16-liða úrslit en Erlangen er úr leik.
Elmar Erlingsson lék vel fyrir Nordhorn og skoraði sex mörk.
Sömu sögu er að segja af Andra Má Rúnarssyni sem skoraði einnig sex mörk fyrir Erlangen. Voru þeir á meðal markahæstu manna í leiknum.
Viggó Kristjánssonar var sárt saknað hjá Erlangen en hann er að glíma við meiðsli og lék því ekki í kvöld.