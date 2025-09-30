Sjö íslensk mörk í bikarsigri

Guðmundur Bragi Ástþórsson og Ísak Gústafsson létu að sér kveða þegar lið þeirra Ringsted vann góðan 32:27-sigur á Skjern á heimavelli í 16-liða úrslitum dönsku bikarkeppninnar í handknattleik í kvöld.
Ringsted er þar með komið áfram í átta liða úrslit.
Guðmundur Bragi skoraði fjögur mörk og gaf tvær stoðsendingar og Ísak skoraði þrjú mörk og gaf einni tvær stoðsendingar.
Ribe-Esbjerg er úr leik eftir stórt tap á heimavelli, 29:37, fyrir Bjerringbro/Silkeborg.
Elvar Ásgeirsson skoraði fjögur mörk og gaf eina stoðsendingu hjá Ribe-Esbjerg.