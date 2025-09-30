Íþróttir | Handbolti | mbl | 30.9.2025 | 19:19

Sjö íslensk mörk í bikarsigri

Guðmundur Bragi Ástþórsson skoraði fjögur mörk fyrir Ringsted í kvöld.
mbl.is/Óttar

Guðmundur Bragi Ástþórsson og Ísak Gústafsson létu að sér kveða þegar lið þeirra Ringsted vann góðan 32:27-sigur á Skjern á heimavelli í 16-liða úrslitum dönsku bikarkeppninnar í handknattleik í kvöld.

Ringsted er þar með komið áfram í átta liða úrslit.

Guðmundur Bragi skoraði fjögur mörk og gaf tvær stoðsendingar og Ísak skoraði þrjú mörk og gaf einni tvær stoðsendingar.

Ribe-Esbjerg er úr leik eftir stórt tap á heimavelli, 29:37, fyrir Bjerringbro/Silkeborg.

Elvar Ásgeirsson skoraði fjögur mörk og gaf eina stoðsendingu hjá Ribe-Esbjerg.

mbl.is
