Helena Rut óvænt með Stjörnunni í kvöld

Helena Rut Örvarsdóttir var óvænt á skýrslu í liði Stjörnunnar í kvöld þegar liðið tók á móti Val í úrvalsdeild kvenna í handbolta.
Helena hefur verið fjarverandi í handboltanum frá því tímabilið 2023-24 og var því ánægjulegt að sjá hana í Stjörnubúningnum í kvöld. Það lá því beinast við að spyrja Helenu hvort hún hafi verið hætt í handbolta þegar mbl.is náði af henni tali í kvöld.
„Nei, ég var nú aldrei búin að gefa það neitt út. Þannig að nei, ég er á landinu núna og reyni að hjálpa liðinu.“
Þetta er væntanlega þinn fyrsti handboltaleikur síðan þú spilaðir síðast hér í Mýrinni í Stjörnutreyjunni?
„Jú, ég átti barn þarna í millitíðinni og flutti til Danmerkur. Ýmislegt er búið að breytast. Við erum í smá stoppi hérna á Íslandi núna og þá er gott að mæta hérna í Mýrina og fara í Stjörnutreyjuna.“
Er Helena þá ekki komin til að vera í Stjörnuliðinu í vetur?
„Nei, ekki þannig. Að minnsta kosti ekki eins og staðan er í dag. En ég verð allavegana með í næsta leik sem er á móti Selfossi. Ég verð mætt þar.“
Af leik kvöldsins. Stjarnan er skrefi á eftir Val í kvöld. Nokkrir ljósir punktar í ykkar leik, sérstaklega í lok fyrri hálfleiks. Síðan í seinni hálfleik þá er eins og Valskonur keyri fram úr ykkur og vinni að lokum sjö marka sigur. Hvað hefur þú um þennan leik að segja?
„Við byrjuðum seinni hálfleikinn bara hrikalega illa. Það var mikið af töpuðum boltum og of auðveld mörk á okkur. Við spiluðum bara varnarleikinn illa. Við töpuðum of mikið af boltum og náðum ekki að klukka þær nógu mikið.“
Næsti leikur er á móti Selfossi á Selfossi. Bæði lið eru án stiga. Er þetta ekki leikur upp á líf og dauða upp á að ná í fyrstu stig vetrarins?
„Jú. Tímabilið er samt bara rétt að byrja. Við ætlum nú ekki að fara setja allt tímabilið undir á einhvern einn leik hér í upphafi. En þetta er bara leikur sem við ætlum að vinna og þurfum að mæta brjálaðar á Selfoss og við ætlum okkur að ná í sigur þar,“ sagði Helena Rut að lokum í samtali við mbl.is.