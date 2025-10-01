Markahæstur í 84 marka leik

Óðinn Þór Ríkharðsson, landsliðsmaður í handknattleik, var samur við sig þegar hann var markahæstur hjá Kadetten Schaffhausen í ótrúlegum markaleik, 45:39-sigri á Stäfa í svissnesku deildinni í kvöld.
Óðinn Þór skoraði átta mörk fyrir Kadetten og var einungis Mathias Müller hjá Stäfa með fleiri mörk, níu, í leiknum.
Kadetten hefur farið fullkomlega af stað á tímabilinu enda með fullt hús stiga, 16, að loknum átta umferðum.
Óðinn Þór hefur sömuleiðis látið vel til sína taka en hann er markahæstur í deildinni með 66 mörk í fyrstu átta leikjunum.