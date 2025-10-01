Íþróttir | Handbolti | mbl | 1.10.2025 | 22:55

Markahæstur í 84 marka leik

Óðinn Þór Ríkharðsson er markahæstur í svissnesku deildinni.
Óðinn Þór Ríkharðsson er markahæstur í svissnesku deildinni. mbl.is/Eyþór

Óðinn Þór Ríkharðsson, landsliðsmaður í handknattleik, var samur við sig þegar hann var markahæstur hjá Kadetten Schaffhausen í ótrúlegum markaleik, 45:39-sigri á Stäfa í svissnesku deildinni í kvöld.

Óðinn Þór skoraði átta mörk fyrir Kadetten og var einungis Mathias Müller hjá Stäfa með fleiri mörk, níu, í leiknum.

Kadetten hefur farið fullkomlega af stað á tímabilinu enda með fullt hús stiga, 16, að loknum átta umferðum.

Óðinn Þór hefur sömuleiðis látið vel til sína taka en hann er markahæstur í deildinni með 66 mörk í fyrstu átta leikjunum.

mbl.is
