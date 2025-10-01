Myndskeið: Sandra þarf ekki að skora tíu mörk

ÍBV fer nokkuð vel af stað í úrvalsdeild kvenna í handbolta en liðið er með fjögur stig eftir þrjá leiki. Eyjakonur unnu sex marka sigur á Stjörnunni, 30:24, í 3. umferðinni á sunnudag.
Hörður Magnússon, Einar Ingi Hrafnsson og Vignir Stefánsson spjölluðu um leikinn í Handboltahöllinni á Símanum sport.
Þar voru þeir sammála um að það væri jákvætt að ÍBV sigraði án þess að stjarna liðsins, Sandra Erlingsdóttir, raðaði inn mörkum en hún hefur farið mjög vel af stað á tímabilinu.
