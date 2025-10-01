Orri óstöðvandi í risasigri

Orri Freyr Þorkelsson, landsliðsmaður í handknattleik, var markahæstur allra þegar lið hans Sporting frá Lissabon vann mjög öruggan sigur á Belenenses, 43:26, á útivelli í portúgölsku efstu deildinni í kvöld.
Orri Freyr skoraði níu mörk fyrir Sporting, þremur mörkum meira en næstmarkahæsti maður.
Þorsteinn Leó Gunnarsson skoraði þá þrjú mörk fyrir Porto sem vann sömuleiðis risasigur, 48:26, á heimavelli.
Stiven Tobar Valencia var ekki í leikmannahópi Benfica sem vann einnig stærðarinnar sigur á heimavelli, 48:31.
Sporting er efst með fimm sigra í jafnmörgum leikjum og þar á eftir koma Porto og Benfica, bæði með fjóra sigra og eitt tap.