Öruggt hjá Eyjakonum

ÍBV vann öruggan sigur á Selfossi, 31:22, í 4. umferð úrvalsdeildar kvenna í handknattleik í íþróttamiðstöð Vestmannaeyja í kvöld.
ÍBV fór með sigrinum á toppinn þar sem liðið er með sex stig líkt og KA/Þór, sem á hins vegar leik til góða. Selfoss er á botninum án stiga.
Snemma var ljóst í hvað stefndi en Eyjakonur komust snemma í 6:2 og voru fimm mörkum yfir, 11:6, eftir tæplega 19 mínútna leik.
Staðan var 16:12 í hálfleik og í síðari hálfleik bætti ÍBV enn frekar í. Eftir um tólf mínútna leik í síðari hálfleik var staðan orðin 24:13 og ljóst að Selfyssingar ættu ekki afturkvæmt.
Lauk leiknum með níu marka sigri Eyjakvenna, sem byrja tímabilið einkar vel.
Sandra Erlingsdóttir átti stórleik fyrir ÍBV en hún skoraði tíu mörk og gaf átta stoðsendingar. Ásta Björt Júlíusdóttir bætti við sex mörkum.
Amalia Froland fór sömuleiðis hamförum í marki Eyjakvenna og varði 16 skot, sem gerir 50 prósent markvörslu.
Markahæst hjá Selfossi var Hulda Dís Þrastardóttir með sjö mörk og Mia Kristin Syverud bætti við sex mörkum.