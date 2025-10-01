Anton Rúnarsson þjálfari Vals var ánægður með sjö marka sigur á Stjörnunni í úrvalsdeild kvenna í handbolta í Mýrinni í kvöld.
Spurður út í nokkuð þægilegan sigur Vals sagði Anton þetta:
„Þetta er búið að ganga vel í síðustu leikjum og við erum auðvitað líka í Evrópukeppni þannig að kannski má segja að við séum komin í eitthvað gott mynstur í spili.
En auðvitað vantar okkur leikmenn og við erum bara að reyna gera það besta úr stöðunni og fara í hvern leik til að vinna að sjálfsögðu.
Við erum líka að reyna stilla okkur af. Við höfum þurft að skipta um varnarafbrigði og sníða okkur stakk eftir vexti. En við þurfum bara að halda haus og mæta tilbúnar í næsta leik.“
Þið farið nokkuð þægilega með sigur af hólmi hér í kvöld. Getur þú útskýrt fyrir mér í hverju munurinn á liðunum fólst?
„Já, mér fannst við bara ná betri varnarleik, sérstaklega í seinni hálfleik. Þær skoruðu of auðveld mörk á okkur í fyrri hálfleik. Við vorum svolítið slitnar og of langt á milli okkar.
Við breyttum aðeins um vörn í seinni hálfleik og gerðum það mjög vel. Sóknarlega vorum við líka ákafari í seinni hálfleik þannig að þetta hélst í hendur og við náðum að gera þetta vel.“
Þið misstuð aðeins dampinn í lok fyrri hálfleiks en í seinni hálfleik mætið þið ákveðnari til leiks og í raun keyrið yfir Stjörnuna, ekki satt?
„Jú, það var bara vörnin sem skilaði okkur þessum árangri í byrjun seinni hálfleiks og þéttari vörn skilaði auðveldari mörkum í sókninni. Við náðum að dreifa álaginu vel í kvöld og flestir fengu að spreyta sig.
Síðan er bara mikilvægur leikur á móti hollensku meisturunum á sunnudaginn í Valsheimilinu kl. 16. Ég hvet alla til að mæta og styðja okkur þar. Við þurfum á öllum stuðningi að halda,“ sagði Anton að lokum í samtali við mbl.is.