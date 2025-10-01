Valskonur áfram á sigurbraut

Stjarnan tók á móti Val í 4. umferð Íslandsmóts kvenna í handbolta í kvöld og lauk leiknum með 34:27-sigri Vals. Eftir leikinn eru Valskonur með 6 stig en Stjarnan leitar enn að fyrsta sigrinum í Íslandsmótinu.
Stjörnukonur náðu forystu í leiknum þegar Natasja Hammer skoraði fyrsta mark leiksins. Var það í eina skiptið í leiknum sem Stjarnan var með forystu í leiknum.
Valskonur jöfnuðu leikinn og komust yfir í stöðunni 2:1. Eftir það jók Valur forskot sitt hægt og þétt. Var munurinn mest 6 mörk í fyrri hálfleik í stöðunni 15:9 fyrir Val.
Stjörnukonur gáfust þó aldrei upp og minnkuðu muninn reglulega með fínum áhlaupum. Þegar 12 sekúndur voru eftir af fyrri hálfleik var staðan 16:13 fyrir Val og höfðu Stjörnukonur þá skorað 4 mörk gegn einu Valskvenna á lokakaflanum. Valskonur náðu að skora eitt mark fyrir hálfleik og fóru þær með 4 marka forskot inn í hálfleikinn. Staðan 17:13 fyrir Val í hálfleik.
Markverðir beggja liða áttu góða fyrri hálfleika. Hrafnhildur Anna Þorleifsdóttir varði 8 skot í fyrri hálfleik fyrir Stjörnuna og Hafdís Renötudóttir varði 12 skot fyrir Val.
Natasja Hammer skoraði 5 mörk fyrir Stjörnuna í fyrri hálfleik en hjá Val var Ásthildur Jóna Þórhallsdóttir með 5 mörk.
Seinni hálfleikur var einstefna frá upphafi til enda. Valskonur skoruðu hvert markið á fætur öðru á meðan Stjörnukonur skoruðu eitt mark á fyrstu 10 mínútum seinni hálfleiks. Þegar um 11 mínútur voru liðnar af seinni hálfleik var munurinn 9 mörk í stöðunni 24:15 fyrir Val.
Valskonur náðu 10 marka forskoti þegar Hafdís Renötudóttir markvörður Vals skoraði í tómt mark Stjörnunnar og staðan orðin 28:18 fyrir Val. Þá tók Patrekur Jóhannesson þjálfari Stjörnunnar síðasta leikhlé sitt.
Valskonur gáfu ekkert eftir þrátt fyrir að vera með mikið forskot í leiknum og unnu að lokum nokkuð stóran sigur á Stjörnunni sem er enn án stiga í deildinni.
Natasja Hammer skoraði 6 mörk fyrir Stjörnuna. Hrafnhildur Anna Þorleifsdóttir varði 9 skot, þar af eitt víti fyrir Stjörnuna. Margrét Einarsdóttir varði 3 skot.
Lilja Ágústsdóttir og Ásthildur Jóna Þórhallsdóttir skoruðu 6 mörk hvor fyrir Val. Hafdís Renötudóttir varði 17 skot og Oddný Mínervudóttir varði 1 skot fyrir Val.