Óttar Örn Brynjarsson
„Við erum mjög svekktir, þetta var samt svona leikur sem gat dottið með báðum, þeir gátu unnið þetta og við gátum unnið þetta,“ sagði Þórður Tandri Ágústsson, leikmaður Þórs, eftir að liðið gerði 34:34 jafntefli við Stjörnuna í úrvalsdeildinni í handbolta í Höllinni á Akureyri í kvöld.
Þið eigið leik á sunnudag, ÍR, er eitthvað sem þið takið úr þessum leik sem þið getið skerpt á og náð að bæta?
„Já, við spilum alveg ágætis sóknarleik. Mér finnst við sérstaklega í fyrri hálfleik, það eru svona hlutir í vörninni sem við megum alveg pússa og hjálpa Niko [Nikola Radovanovic markverði] aðeins meira.
En já, við bara skerpum vörnina og fínpússum aðeins sóknarleikinn og þá erum við að fara að vinna þann leik,“ sagði Þórður Tandri í samtali við mbl.is.