Íþróttir | Handbolti | mbl | 2.10.2025 | 21:52

„Erum mjög svekktir“

Þórður Tandri Ágústsson.
Þórður Tandri Ágústsson. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson
mbl.is

Óttar Örn Brynjarsson

sport@mbl.is

„Við erum mjög svekktir, þetta var samt svona leikur sem gat dottið með báðum, þeir gátu unnið þetta og við gátum unnið þetta,“ sagði Þórður Tandri Ágústsson, leikmaður Þórs, eftir að liðið gerði 34:34 jafntefli við Stjörnuna í úrvalsdeildinni í handbolta í Höllinni á Akureyri í kvöld.

Jafnt í spennutrylli á Akureyri
Frétt af mbl.is

Jafnt í spennutrylli á Akureyri

Þið eigið leik á sunnudag, ÍR, er eitthvað sem þið takið úr þessum leik sem þið getið skerpt á og náð að bæta?

„Já, við spilum alveg ágætis sóknarleik. Mér finnst við sérstaklega í fyrri hálfleik, það eru svona hlutir í vörninni sem við megum alveg pússa og hjálpa Niko [Nikola Radovanovic markverði] aðeins meira.

En já, við bara skerpum vörnina og fínpússum aðeins sóknarleikinn og þá erum við að fara að vinna þann leik,“ sagði Þórður Tandri í samtali við mbl.is.

mbl.is
Fleira áhugavert
Fjórir særðir eftir árás í Manchester Borgin ætlar að umbuna fyrir að sækja börnin fyrr Kortleggja breytingar í iðrum Silfru Milljónir muni finna fyrir álaginu
Fleira áhugavert
Borgin ætlar að umbuna fyrir að sækja börnin fyrr Stærsti skjálftinn mældist 3,2 stig Stærri en stærstu skjálftarnir í mestu hrinunni Milljónir muni finna fyrir álaginu