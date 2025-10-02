Fyrsti sigur HK kom í Krikanum

HK gerði frábæra ferð í Kaplakrika og lagði FH að velli, 34:33, í 5. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í kvöld. Var um fyrsta sigur HK á tímabilinu að ræða.
HK fór með sigrinum úr botnsætinu og er núna í 11. sæti með tvö stig. FH er áfram í níunda sæti með fjögur stig.
FH fór betur af stað og komst snemma þremur mörkum yfir, 2:5. HK tók þá vel við sér og jafnaði metin í 6:6.
Leikurinn var í járnum um skeið en þegar skammt var eftir af fyrri hálfleik náði FH aftur þriggja marka forystu, 14:17.
Munurinn var tvö mörk, 17:19, að loknum fyrri hálfleiknum.
FH var áfram með yfirhöndina í upphafi síðari hálfleiks en HK lét ekki deigan síga og jafnaði metin í 24:24 áður en liðið komst yfir í fyrsta sinn í leiknum í stöðunni 25:24.
HK komst tveimur mörkum yfir, 29:27, þegar tæpar tíu mínútur lifðu leiks en FH svaraði með því að jafna metin í 30:30.
Eftir gífurlega spennu var það Ágúst Guðmundsson sem tryggði dramatískan sigur HK með sigurmarkinu fimm sekúndum fyrir leikslok.
Haukur Ingi Hauksson var markahæstur hjá HK með níu mörk og þeir Leó Snær Pétursson og Sigurður Jefferson Guarino skoruðu átta mörk hvor.
Jón Bjarni Ólafsson og Birkir Benediktsson voru markahæstir hjá FH með sjö mörk hvor.