Haukar fóru illa með Val

Haukar unnu öruggan sigur á Val, 37:27, í 5. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta á Ásvöllum í Hafnarfirði í kvöld.
Haukar eru áfram í öðru sæti, nú með átta stig, og Valur heldur kyrru fyrir í fjórða sæti með sex stig.
Geysilegt jafnræði var með liðunum í fyrri hálfleik enda staðan hnífjöfn, 17:17, að honum loknum.
Það nákvæmlega sama var uppi á teningnum í upphafi síðari hálfleiks og skildi lítið sem ekkert á milli.
Eftir að Valur jafnaði metin í 23:23 náðu Haukar hins vegar yfirhöndinni og skoruðu fimm mörk í röð. Munurinn þá skyndilega orðinn fimm mörk og reyndist það Völsurum um megn að vinna sig aftur inn í leikinn.
Haukar bættu þess þá heldur stöðugt í, juku forskotið í sífellu og unnu að lokum tíu marka sigur.
Össur Haraldsson var markahæstur í leiknum með tíu mörk og Skarphéðinn Ívar Einarsson skoraði níu. Freyr Aronsson fór þá á kostum og skoraði átta mörk ásamt því að gefa tíu stoðsendingar.
Aron Rafn Eðvarðsson lék vel í marki Hauka og varði 14 skot. Var hann með 37 prósent markvörslu.
Hjá Val var Andri Finnsson markahæstur með sjö mörk. Gunnar Róbertsson bætti við sex mörkum.