Íþróttir | Handbolti | mbl | 2.10.2025 | 21:19

Haukar fóru illa með Val

Haukar fagna glæsilegum sigri á Val í kvöld.
Haukar fagna glæsilegum sigri á Val í kvöld. mbl.is/Eyþór

Haukar unnu öruggan sigur á Val, 37:27, í 5. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta á Ásvöllum í Hafnarfirði í kvöld.

Haukar eru áfram í öðru sæti, nú með átta stig, og Valur heldur kyrru fyrir í fjórða sæti með sex stig.

Geysilegt jafnræði var með liðunum í fyrri hálfleik enda staðan hnífjöfn, 17:17, að honum loknum.

Það nákvæmlega sama var uppi á teningnum í upphafi síðari hálfleiks og skildi lítið sem ekkert á milli.

Eftir að Valur jafnaði metin í 23:23 náðu Haukar hins vegar yfirhöndinni og skoruðu fimm mörk í röð. Munurinn þá skyndilega orðinn fimm mörk og reyndist það Völsurum um megn að vinna sig aftur inn í leikinn.

Haukar bættu þess þá heldur stöðugt í, juku forskotið í sífellu og unnu að lokum tíu marka sigur.

Össur Haraldsson var markahæstur í leiknum með tíu mörk og Skarphéðinn Ívar Einarsson skoraði níu. Freyr Aronsson fór þá á kostum og skoraði átta mörk ásamt því að gefa tíu stoðsendingar.

Aron Rafn Eðvarðsson lék vel í marki Hauka og varði 14 skot. Var hann með 37 prósent markvörslu.

Hjá Val var Andri Finnsson markahæstur með sjö mörk. Gunnar Róbertsson bætti við sex mörkum.

