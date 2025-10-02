Íslendingaliðið vann bronsið

Íslendingalið Magdeburg tryggði sér bronsverðlaun á HM félagsliða í handknattleik með 32:23-sigri á Al Ahly í Egyptalandi í dag.
Sigurinn var öruggur og skoruðu íslenskir leikmenn Magdeburg alls tíu mörk.
Þeirra markahæstur var Ómar Ingi Magnússon með fimm mörk og tvær stoðsendingar.
Elvar Örn Jónsson bætti við þremur mörkum og einni stoðsendingu og Gísli Þorgeir Kristjánsson var með tvö mörk og fjórar stoðsendingar.
Úrslitaleikur Barcelona, sem Viktor Gísli Hallgrímsson leikur með, og Veszprém, liði Bjarka Más Elíssonar, hefst klukkan 17 í dag.