KA – ÍR kl. 18.15, bein lýsing

KA og ÍR eigast við í 5. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í KA-heimilinu klukkan 18.15.
KA er í sjöunda sæti með fjögur stig eftir fjóra leiki. ÍR er með eitt stig í ellefta sæti.
Mbl.is er í KA-heimilinu og færir ykkur það helsta úr leiknum í beinni textalýsingu.
