KA sigur í markaleik

Baldur Fritz Bjarnason sækir að marki KA-manna.
Baldur Fritz Bjarnason sækir að marki KA-manna. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson
Einar Sigtryggsson

KA vann ÍR 41:36  í 5. umferð efstu deildar karla í handbolta í kvöld. Lið KA er nú með 6 stig en ÍR er njörvað niður við botninn með 1 stig.

KA-menn byrjuðu með boltann en samt var staðan orðin 2:0 ÍR í vil áður en mínúta var liðin. Gestirnir höfðu frumkvæðið í hröðum leik fyrstu tíu mínúturnar. KA breytti svo stöðunni úr 5:7 í 11:8 og eftir það var forustan þeirra fram að hálfleik. Munaði mest um góðan leik Bruno Bernat í markinu hjá KA. Hann varði nokkur skot og skoraði tvö mörk yfir endilangan völlinn.

Um miðjan hálfleikinn misstu KA-menn tvo leikmenn af velli og hefðu ÍR-ingar átt að gera sér mat úr því. Það gerðist þó ekki og KA vann þann leikkafla 2:1. Það virtist allt ætla að ganga ÍR í mót og staðan varð 14:9.  Þá loks kom byr í segl gestanna og þeir söxuðu hratt á forskot KA. ÍR minnkaði muninn í tvö mörk og fékk tvær sóknir til að minnka muninn enn frekar. Það tókst ekki og KA náði fjögurra marka forskoti fyrir hálfleiksflautið. Staðan var 22:18 í hálfleik. Já, það komu 40 mörk í fyrri hálfleiknum þrátt fyrir fínustu markvörslu í báðum liðum.

Markahæstu menn deildarinnar, þeir Baldur Fritz Bjarnason og Bjarni Ófeigur Valdimarsson, voru í markakeppni, hvor með fimm mörk í hálfleik. Þeir röðuðu inn mörkum í byrjun seinni hálfleiks og eiginlega út leikinn. KA hélt forskotinu nokkuð öruggu og þægilegu á meðan mörkunum rigndi áfram eins og hellt væri úr fötu. ÍR tók leikhlé í stöðunni 33:29 en það breytti litlu, munurinn var áfram 3-5 mörk. Lokatölur voru 41:36.

Bjarni Ófeigur skoraði tíu mörk í leiknum en Baldur Fritz níu. Þeir eru þá með jafn mörg mörk í deildinni eftir fyrstu sex umferðirnar, 43 stykki hvor.

Þrátt fyrir framlag þeirra félaganna þá var það Morten Linder sem var besti maður vallarins. Hann var allt í öllu hjá KA á upphafskaflanum þegar hann skoraði fimm af fyrstu sex mörkum KA. Hann hélt svo áfram að spila feykivel út leikinn.

