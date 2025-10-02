Myndskeið: Að fylla skarð sem erfitt er að fylla

Handknattleikskonan unga Embla Steindórsdóttir hefur byrjað vel hjá Haukum en hún kom til félagsins frá Stjörnunni fyrir tímabilið.
Hörður Magnússon og gestir hans Vignir Stefánsson og Einar Ingi Hrafnsson í Handboltahöllinni hrósuðu henni í síðasta þætti.
Hún hefur fengið það verðuga verkefni að taka við af Elínu Klöru Þorkelsdóttur sem var einn besti leikmaður deildarinnar áður en hún hélt út í atvinnumennsku eftir síðasta tímabil.
