Íþróttir | Handbolti | mbl | 2.10.2025 | 10:20

Myndskeið: Að fylla skarð sem erfitt er að fylla

Tengdar fréttir

Handboltahöllin

Rautt spjald í Vestmannaeyjum

Myndskeið: Rauða spjaldið rangur dómur?

» Fleiri tengdar fréttir

Handknattleikskonan unga Embla Steindórsdóttir hefur byrjað vel hjá Haukum en hún kom til félagsins frá Stjörnunni fyrir tímabilið.

Hörður Magnússon og gestir hans Vignir Stefánsson og Einar Ingi Hrafnsson í Handboltahöllinni hrósuðu henni í síðasta þætti.

Hún hefur fengið það verðuga verkefni að taka við af Elínu Klöru Þorkelsdóttur sem var einn besti leikmaður deildarinnar áður en hún hélt út í atvinnumennsku eftir síðasta tímabil.

Umræðurnar má sjá í spilaranum hér fyrir ofan en mbl.is færir ykkur efni úr Handboltahöllinni í samvinnu við Símann sport.

Tengdar fréttir

Handboltahöllin

Rautt spjald í Vestmannaeyjum

Myndskeið: Rauða spjaldið rangur dómur?

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Kortleggja breytingar í iðrum Silfru Tveir látnir eftir árásina „Við fengum ekki að sjá hann, það var ekki hægt“ Sjaldséð sjón á Snæfellsnesi
Fleira áhugavert
Þarf öll þessi klósett? Hátt í 30 jarðskjálftar við Grjótárvatn Vill kröftug viðbrögð vegna afhjúpunar BBC Stærsti skjálftinn mældist 3,2 stig