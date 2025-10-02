Myndskeið: Þjálfari Fram í vitlausri íþrótt?

Einar Jónsson, þjálfari karlaliðs Fram í handbolta, fékk tveggja mínútna brottvísun er lið hans mætti Haukum í 4. umferð úrvalsdeildarinnar í síðustu viku.
Bannið fékk hann fyrir að sparka í boltann þegar hann barst til hans á hliðarlínunni. Dómurum leiksins var ekki skemmt og gáfu þjálfaranum reynslumikla brottvísun.
Samfélagsmiðladeild úrvalsdeildarinnar sér spauglegu hliðina á atvikinu og spyr hvort Einar hafi valið vitlausa íþrótt en atvikið má sjá hér fyrir neðan.
View this post on Instagram