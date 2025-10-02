Íþróttir | Handbolti | mbl | 2.10.2025 | 11:00

Myndskeið: Þjálfari Fram í vitlausri íþrótt?

Einar Jónsson er greinilega efnilegur í fótbolta líka.
Einar Jónsson er greinilega efnilegur í fótbolta líka. mbl.is/Birta Margrét

Einar Jónsson, þjálfari karlaliðs Fram í handbolta, fékk tveggja mínútna brottvísun er lið hans mætti Haukum í 4. umferð úrvalsdeildarinnar í síðustu viku.

Bannið fékk hann fyrir að sparka í boltann þegar hann barst til hans á hliðarlínunni. Dómurum leiksins var ekki skemmt og gáfu þjálfaranum reynslumikla brottvísun.

Samfélagsmiðladeild úrvalsdeildarinnar sér spauglegu hliðina á atvikinu og spyr hvort Einar hafi valið vitlausa íþrótt en atvikið má sjá hér fyrir neðan.

View this post on Instagram

A post shared by Olísdeildin (@olis_deildin)

mbl.is
Fleira áhugavert
Sjaldséð sjón á Snæfellsnesi 208 sagt upp í fimm hópuppsögnum Milljónir muni finna fyrir álaginu Stærri en stærstu skjálftarnir í mestu hrinunni
Fleira áhugavert
208 sagt upp í fimm hópuppsögnum Versnandi umhverfi útflutnings Þjófur gripinn glóðvolgur Sjaldséð sjón á Snæfellsnesi