Óstöðvandi Afturelding með fullt hús

Afturelding er áfram með fullt hús stiga á toppi úrvalsdeildar karla í handbolta eftir frækinn sigur á Íslands- og bikarmeisturum Fram, 35:29, í Mosfellsbæ í kvöld.
Afturelding er með tíu stig á toppnum en Fram er með fjögur stig í níunda sæti.
Heimamenn í Aftureldingu fóru hamförum í fyrri hálfleik og voru átta mörkum yfir, 19:11, að honum loknum.
Í síðari hálfleik vann Fram sig betur inn í leikinn og minnkaði fljótlega muninn niður í fjögur mörk, 23:19.
Framarar sóttu áfram hart að Mosfellingum og minnkuðu muninn niður í aðeins tvö mörk, 27:25, þegar 11 mínútur lifðu leiks.
Afturelding náði hins vegar aftur góðum tökum á leiknum og komst fimm mörkum yfir, 33:28, þegar þrjár og hálf mínúta var eftir og niðurstaðan að lokum sex marka sigur heimamanna.
Árni Bragi Eyjólfsson og Oscar Leithoff Lykke fóru fyrir Aftureldingu en þeir skoruðu báðir níu mörk. Sigurjón Bragi Atlason fór þá á kostum í markinu og varði 18 skot. Var hann með 38 prósent markvörslu.
Færeyingurinn Dánjal Ragnarsson skoraði átta mörk fyrir Fram og Kjartan Þór Júlíusson sex. Breki Hrafn Árnason varði 13 skot í marki Framara.