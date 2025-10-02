Selfoss vann Suðurlandsslaginn

Selfoss vann dramatískan sigur á ÍBV, 31:30, í 5. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta á Selfossi í kvöld. Selfoss fór með sigrinum upp í sjötta sæti þar sem liðið er með fimm stig. ÍBV er í þriðja sæti með sex stig.
Sóknarleikur Selfyssinga var afar stirður í fyrri hálfleik og ÍBV náði fljótlega þriggja marka forskoti. ÍBV spilaði hraðan og skemmtilegan bolta, markaskorunin dreifðist vel og gestirnir juku forskot sitt undir lok fyrri hálfleiks.
Munurinn var kominn í sex mörk, 9:15, þegar þrjár mínútur voru eftir en þá fengu Eyjamenn veiðarfærin í skrúfuna og rak í kjölfarið stjórnlaust inn í leikhléið. Brottvísun á brottvísun ofan á lokakaflanum gerði þeim engan greiða og tveimur mönnum fleiri náðu Selfyssingar að skora fimm mörk í röð á stuttum tíma og staðan var 14:15 í hálfleik.
Selfoss byrjaði seinni hálfleikinn af miklum krafti og náði fljótlega fimm marka áhlaupi þar sem Eyjamenn voru manni færri og tóku markmanninn út í sókninni. Tvö mörk í röð frá Alexander Hrafnkelssyni, markverði Selfoss, yfir endilangan völlinn breyttu stöðunni í 21:17. Selfyssingar höfðu þar með gert 12:2 áhlaup á rúmum tíu mínútum.
En Suðurlandsslagurinn er ávísun á spennu og lokakaflinn var mjög kaflaskiptur. Eyjamenn jöfnuðu 23:23 þegar tólf mínútur voru eftir en Selfoss keyrði forystuna upp í fjögur mörk í kjölfarið. ÍBV beit þá heiftarlega í skjaldarrendur og gestirnir jöfnuðu, 30:30 á lokamínútunni. Selfoss hafði verið skrefinu á undan og þeir áttu lokasóknina þar sem Tryggvi Sigurberg Traustason tryggði þeim sætan sigur eftir gegnumbrot þegar sex sekúndur voru eftir.
Hákon Garri Gestsson og Hannes Höskuldsson voru markahæstir Selfyssinga með 6 mörk. Hannes var drjúgur í hraðaupphlaupunum í fyrri hálfleik og Hákon Garri og Jónas Karl Gunnlaugsson voru áræðnir þegar mest á reyndi í seinni hálfleiknum. Jónas skoraði 5 mörk í leiknum. Valdimar Örn Ingvarsson og Gunnar Kári Bragason voru í yfirvinnu í miðri vörn Selfyssinga og áttu frábæran leik. Maður leiksins var hins vegar Alexander sem varði 20/1 skot í marki Selfoss, auk þess að skora tvö mörk.
Eyjamenn litu mjög vel út í fyrri hálfleiknum þar sem boltinn gekk vel á milli manna. Elís Þór Aðalsteinsson var markahæstur með 10/6 mörk og hann tók af skarið þegar þess þurfti í seinni hálfleiknum þar sem Jakob Ingi Stefánsson kom líka sterkur inn. Petar Jokanovic var frábær í fyrri hálfleiknum þar sem hann varði 11/1 skot en Eyjamenn fengu nánast enga markvörslu í seinni hálfleik.
|Lausanne
|3:0
|Breiðablik
|Breiðablik má þola þriggja marka tap í fyrsta leik sínum í deildarkeppninni.Leik lokið