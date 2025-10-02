Stórkostlegur sóknarleikur og jafn lélegur varnarleikur

„Sóknarleikurinn okkar var stórkostlegur í dag en varnarleikur okkar var kannski jafn lélegur,“ sagði Hrannar Guðmundsson, þjálfari Stjörnunnar, eftir 34:34 jafntefli gegn Þór í úrvalsdeild karla í handbolta í Höllinni á Akureyri í kvöld.
„Við spiluðum þetta á fáum mönnum. Ég er hrikalega ánægður með hvernig við komum til baka á gríðarlega erfiðum útivelli á móti gríðarlega sterku liði. Samt er ég ógeðslega pirraður að hafa ekki unnið sko, en ég tek stigið,“ sagði Hrannar í samtali við mbl.is eftir leik.
Það var í seinni hálfleik þar sem þið misstuð þetta svolítið niður og náðuð þessu svo aftur. Hvað fór úrskeiðis á þessum kafla?
„Já, við byrjuðum fannst mér líka að klikka svolítið á færum ef ég man rétt og þeir voru að skora auðveld mörk. Við vorum kannski ekki nógu sterkir varnarlega.
Svo fórum við í 7 á 6, náðum að svara og náðum góðum mörkum þá. Þannig að við vorum alveg að fá færi en vorum bara svolítið værukærir á þessum kafla, vorum að tapa boltanum illa og svona,“ sagði hann að lokum.