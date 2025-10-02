„Strax orðnir mjög gulir“

„Ég er bara ógeðslega ánægður að við unnum þennan leik. ÍR liðið er rosalega erfitt lið að eiga við. Allir leikir þeirra þróast þannig að það er mikill hraði og mikil hlaup. Miðið af mörkum og það þarf að halda sig við efnið allan leiktímann.“
Þetta mælti Andri Snær Stefánsson, þjálfari KA í handbolta eftir 41:36 sigur KA á ÍR í kvöld. „Mér fannst við halda kúlinu þrátt fyrir að við hefðum geta gert ýmislegt betur. Það var ofsalega flott að sigla þessu heim.“
Eftir góða byrjun ÍR í leiknum náði KA fyrst forystu í stöðunni 8:7. Þótt KA hafi verið yfir frá þeirri stundu var ÍR aldrei langt undan. Það voru mörg skemmtileg atvik í leiknum, alla vega fyrir KA-menn. Markvörðurinn Bruno Bernat skoraði t.a.m. þrjú mörk og tveimur færri vann KA tveggja mínútna leikkafla 2:1. Þetta hjálpaði upp á stemningu og var Andri Snær sammála því.
„Það er snúið að spila gegn ÍR. Þeir áttu frábæran seinni hálfleik í síðasta leik sínum og komu með mikið sjálfstraust inn í þennan leik. Við máttum hvergi slaka á. Sóknin gekk vel hjá okkur en vörnin ekki jafn vel. Ég verð að hrósa mínu liði fyrir að missa aldrei dampinn.“
Þú sagðir einmitt áðan að ýmislegt hefði mátt gera betur. Þú tókst tvisvar leikhlé einmitt þegar liðið var farið að gera einhverjar gloríur í sóknarleiknum og menn að taka vond skot.
„Þetta snérist aðallega um það að við vorum komnir aðeins á hælana. Það er stórhættulegt gegn ÍR. Það þurfti að fá menn aftur upp á tærnar og til að gera hlutina af krafti. Við virkum ekkert öðruvísi, þurfum að hafa allt í botni. Svo má nýta hraðaupphlaup betur. Við erum að tapa þar of mörgum boltum.“
Þetta var ykkar annar heimaleikur. Þið töpuðuð fyrsta leiknum með einu marki. Það var sjálfsagt gott að ná stigum hér í KA-heimilinu.
„Þetta var ógeðslega mikilvægt. Það var frábær mæting. KA-fólkið átti skilið að fá sigur frá okkur. Við sugum í okkur orkuna frá stuðningsfólkinu, eins og venjulega og þetta var gaman. Hérna viljum við vera með gryfju. Þannig verður það í vetur.“
Það má sjá að útlendingarnir tveir, Daninn Morten Linder og Georgíumaðurinn Giorgi Arvelodi, eflast með hverjum leik.
„Þeir voru báðir frábærir í dag og eru að aðlagast rosalega vel. Þeir eru góðir handboltamenn og topp liðsmenn. Þeir eru strax orðnir mjög gulir. Það sést að allt hérna skiptir þá máli. Þú sérð hvernig þeir fagna upp í stúku þegar þeir skora. Þeir smellpassa í okkar hóp og eiga bara eftir að verða betri,“ sagði vígreifur þjálfarinn að lokum.