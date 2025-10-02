Íþróttir | Handbolti | mbl | 2.10.2025 | 19:19

Viktor Gísli heimsmeistari

Viktor Gísli Hallgrímsson.
Viktor Gísli Hallgrímsson. mbl.is/Eyþór

Viktor Gísli Hallgrímsson, landsliðsmarkvörður í handknattleik, og liðsfélagar hans í Barcelona urðu í kvöld heimsmeistarar félagsliða með 31:30-sigri á Veszprém í tvíframlengdum úrslitaleik HM í Egyptalandi.

Barcelona hefur unnið til heimsmeistarabikarsins oftast allra liða, eða sex sinnum.

Viktor Gísli kom lítið við sögu hjá Barcelona í kvöld, fékk á sig eitt skot og eitt mark en danski markvörðurinn Emil Nielsen átti hreint ótrúlegan leik í marki liðsins og varði 27 skot. Var hann með 49 prósent markvörslu.

Rodrigo Corrales var sömuleiðis öflugur í marki Veszprém en hann varði 16 skot og var með 39 prósent vörslu.

Bjarki Már Elísson komst ekki á blað hjá Veszprém að þessu sinni, en ungverska liðið varð heimsmeistari félagsliða á síðasta tímabili og var það í fyrsta og eina skiptið hingað til.

mbl.is
