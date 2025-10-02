Viktor Gísli heimsmeistari

Viktor Gísli Hallgrímsson, landsliðsmarkvörður í handknattleik, og liðsfélagar hans í Barcelona urðu í kvöld heimsmeistarar félagsliða með 31:30-sigri á Veszprém í tvíframlengdum úrslitaleik HM í Egyptalandi.
Barcelona hefur unnið til heimsmeistarabikarsins oftast allra liða, eða sex sinnum.
Viktor Gísli kom lítið við sögu hjá Barcelona í kvöld, fékk á sig eitt skot og eitt mark en danski markvörðurinn Emil Nielsen átti hreint ótrúlegan leik í marki liðsins og varði 27 skot. Var hann með 49 prósent markvörslu.
Rodrigo Corrales var sömuleiðis öflugur í marki Veszprém en hann varði 16 skot og var með 39 prósent vörslu.
Bjarki Már Elísson komst ekki á blað hjá Veszprém að þessu sinni, en ungverska liðið varð heimsmeistari félagsliða á síðasta tímabili og var það í fyrsta og eina skiptið hingað til.